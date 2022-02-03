Рынок мобильных игр больше, чем рынок консолей и ПК вместе взятые

Цифры взяты из отчета аналитика игровой индустрии Newzoo, в котором подчеркивается, что мобильные игры не только больше, чем консоли и ПК вместе взятые, но и являются самым быстрорастущим сегментом. Основной причиной этого является взрывной рост рынка смартфонов с 2021 года. Благодаря популярности Android разработчикам стало проще делать свои игры доступными для различных устройств. Большая часть рыночного дохода в размере 90 миллиардов долларов пришлась на Азиатско-Тихоокеанский регион, при этом на Китай пришлось более трети этого дохода. Ожидается, что к 2024 году число владельцев смартфонов превысит 7 миллиардов.