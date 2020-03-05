Riot Games проводит работу над клиентом League of Legends

Разработчик Riot Games начала работу над игровым клиентом League of Legends. Это связана с участившимися ошибками и багами клиента. Также упоминаются сбои памяти, зависания и много другое. Выпущенная обнова ни как не решила проблему.

Команда разработчиков пытается снять скорость начальной загрузки до 15 секунд. Улучшения будут представлены в новом патче, который выйдет в скором времени. Работа также ведется над улучшениями стабильности и производительности клиента.

Новый патч 10.2 будут вести статистику производительности, любые изменения будут записываться.