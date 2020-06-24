Riot Games запустила киберспортивный турнир по Valorant Ignition Series

Riot Games официально запустила киберспортивный турнир по дисциплине Valorant. Несмотря на то, что игра только-только вышла, Valorant стала популярной среди игроков. Valorant будет поддерживать множество регионов, включая: Северную и Южную Америку, Корею, Японию, Европу, Среднюю Азию, Россию, Турцию.

На данный момент уже прошли два турнира: G2 Esports Valorant Invitational и RAGE Valorant Tourament. Запланировано еще два турнира, которые пройдут с 26 по 28 июня, а также еще один с 3 по 5 июля (Азиатский регион). Все матчи из серии Valorant Ignition будут транслироваться напрямую через официальный канал Valorant Twitch.