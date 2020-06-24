Riot Games запустила киберспортивный турнир по Valorant Ignition Series

На данный момент уже прошли два турнира: G2 Esports Valorant Invitational и RAGE Valorant Tourament. Запланировано еще два турнира, которые пройдут с 26 по 28 июня, а также еще один с 3 по 5 июля (Азиатский регион). Все матчи из серии Valorant Ignition будут транслироваться напрямую через официальный канал Valorant Twitch.
Riot Games официально запустила киберспортивный турнир по дисциплине Valorant. Несмотря на то, что игра только-только вышла, Valorant стала популярной среди игроков. Valorant будет поддерживать множество регионов, включая: Северную и Южную Америку, Корею, Японию, Европу, Среднюю Азию, Россию, Турцию.