Riot League of Legends стал мобильным эксклюзивом для Netflix Games

Netflix объявил, что добавляет две новые игры в свою небольшую, но постоянно растущую линейку мобильных игр, включая новейший спин-офф Riot League of Legends. С сегодняшнего дня пользователи могут бесплатно играть в Dungeon Dwarves и Hextech Mayhem на устройствах Android и iOS с подпиской Netflix.

Dungeon Dwarves, разработанный Hyper Hippo, представляет собой симулятор подземелий, который продолжает играть, даже если приложение не активно. Вы управляете отрядом из пяти гномов, которые разрушают стены и монстров, чтобы постепенно вернуть свой подземный дом. Они продолжают свое погружение в подземелье, даже если вы не играете в игру, вознаграждая вас добычей и оружием, которые они нашли, когда вы возвращаетесь в игру. Наиболее заметным из двух релизов является Hextech Mayhem, ритм-раннер с персонажами и локациями из League of Legends от Riot Games. Hextech Mayhem , разработанная Choice Provisions, издается Riot Forge, издательским подразделением Riot Games, которое предлагает небольшие автономные игры во вселенной League of Legends. Hextech Mayhem уже запущен на консолях и ПК, но произвел фурор, когда было объявлено, что он будет доступен на мобильных устройствах в качестве эксклюзива Netflix , что сделало его крупнейшим запуском игры для потокового сервиса. Первоначально игровые предложения Netflix не выходили за рамки мобильных игр, которые не выглядели бы неуместными, забивая игровой раздел любого магазина приложений. Но добавление Hextech Mayhem сигнализирует о том, что Netflix хочет конкурировать не только с обычными мобильными платформами, но и с серьезными разработчиками игр.