Riotoro Morpheus GTX100 для энтузиастов

Как-то выделиться на рынке игровых корпусов довольно трудно, особенно если ты относительно небольшая компания и тебе просто нечем привлечь покупателя. Кто-то в таких ситуациях делает упор на стоимость и привлекает внимание окружающих доступным решением, другие делают крутую подсветку. У корпуса Riotoro Morpheus GTX100 совсем другое преимущество — он умеет увеличиваться. То есть, если у вас плата компактного формата, то вы собираете компьютер в стандартной базовой версии корпуса, если вам нужно поставить ATX вариант, то вы откручиваете болтики и вытягиваете корпус вверх. Таким образом получается оптимизировать корпус для разрыт форматов материнских план, однако на практике от этого толку не так много. Вы купили комплектующие, собрали компьютер и ближайший год точно не будете ничего менять.