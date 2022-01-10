Робот-компаньон GULIGULI для домашних животных

GULIGULI - этот небольшой робот-компаньон позволяет вам общаться с вашим питомцем с помощью двусторонней аудиосвязи в любое время дня и ночи и даже включает в себя возможность кормить ваших питомцев лакомством, играть и делать многое другое.

Вы можете удаленно подключаться к домашнему питомцу через приложение GULIGULI. Вы сможете общаться с домашними питомцами с помощью голосовой функции и следить за каждым движением с помощью функции видео. В коробку для корма встроено 12 отделений, что позволяет разумно контролировать порцию каждого кормления. Вы можете настроить порцию кормления в соответствии с питанием вашего питомца.

Вы можете с легкостью поиграть со своим питомцем, благодаря встроенному лазеру. Лазер безопасен и прост в управлении. Вы можете развлекать своих питомцев, лежа на кровати или диване.