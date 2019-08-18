Робот-пилот

Разработчики планируют использовать ROBO Pilot для выполнения целого ряда задач, в числе которых — транспортировка грузов, наблюдение и даже разведка. Они считают, что система не только поможет тестировать новые разработки, но и подарит вторую жизнь устаревшим моделям самолетов.Инженеры утверждают, что ROBO Pilot держит штурвал, жмет на тормоза, управляет дросселем, переключает тумблеры и считывает информацию с приборной панели не хуже человека. Для ориентирования в пространстве и понимания обстановки робот использует датчики GPS — компьютер анализирует эти данные и решает, как именно контролировать полет.Испытания прошли на полигоне Дагвей в штате Юта. Для пилотирования лёгкого авиатранспорта использовалась программа ROBO Pilot, созданная ВВС в сотрудничестве с DZYNE Technologies. Фишка новаторской системы заключается в том, что она позволяет быстро и с минимальными затратами менять тип управления самолетом с пилотируемого на беспилотный и обратно. Располагается устройство в кабине пилота и крепится к креслам. Система управления состоит из множества сенсоров и манипуляторов, воздействующих на органы управления — подходит такая разработка для любого самолёта.