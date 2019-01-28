Роботизированное колено с искусственным интеллектом

Командой исследователей была разработана система искусственного интеллекта, которая может настроить роботизированное колено для людей с ампутированными конечностями ног, которое позволит передвигаться в течение 10 минут, вместо долгих и усердных тренировок.

Он использует алгоритм проб и ошибок, чтобы распознавать закономерности в данных датчика, устанавливать начальные пределы безопасности и изучать закономерности, которые соответствуют стабильным, плавным движениям при ходьбе. Это достижение - немалый подвиг из-за ограничений, присущих тренировке, в которой люди физически привязаны к инвалидным коляскам.