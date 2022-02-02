Rocket League Sideswipe получит волейбольный режим во втором сезоне

Наряду с последними бесплатными обновлениями Rocket Pass и сезонными испытаниями, в среду в 11:00 по восточному времени, в игре Rocket League Sideswipe для iOS и Android появится режим волейбола. В режиме «два на два» голов нет. Вместо этого в центре арены есть сетка и новый мяч. Вы забьете, когда мяч коснется земли на стороне ворот соперника. Это такая же простая концепция, как «забить мяч в ворота другой команды», но предлагает другую динамику игрового процесса.

Во втором сезоне будет куча новых предметов, которые можно разблокировать, в том числе некоторые автомобили Rocket League, такие как Breakout. У вас также будет возможность потренироваться против противников-людей, не беспокоясь о своем рейтинге. Psyonix проделала большую работу по переводу игры Rocket League на мобильную платформу с помощью Sideswipe.
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