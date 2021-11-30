Rocket League Sideswipe выходит на Android и iOS

Поклонники Rocket League, будут рады узнать, что Rocket League Sideswipe официально запущена на мобильных платформах по всему миру, предлагая автономную мобильную игру от Psyonix.

Приготовьтесь выйти на поле, как никогда раньше, в Rocket League Sideswipe. Окунитесь в динамичную аркадную игру из любого места с помощью интуитивно понятного сенсорного управления или контроллера. Используйте ускорение, чтобы лететь быстрее, или используйте его, чтобы оторваться от земли и подняться в воздух, чтобы совершить удивительные воздушные маневры. Наслаждайтесь приватными матчами с друзьями или играйте в соревновательные матчи онлайн с игроками со всего мира! Поднимитесь вверх по соревновательным рангам и даже взломайте мировую таблицу лидеров. Зайдите в меню и настройте свою машину так, чтобы она стала вашей, и разблокируйте еще больше предметов с помощью Rocket Pass.