Rocket League Sideswipe выходит на Android и iOS

Приготовьтесь выйти на поле, как никогда раньше, в Rocket League Sideswipe. Окунитесь в динамичную аркадную игру из любого места с помощью интуитивно понятного сенсорного управления или контроллера. Используйте ускорение, чтобы лететь быстрее, или используйте его, чтобы оторваться от земли и подняться в воздух, чтобы совершить удивительные воздушные маневры. Наслаждайтесь приватными матчами с друзьями или играйте в соревновательные матчи онлайн с игроками со всего мира! Поднимитесь вверх по соревновательным рангам и даже взломайте мировую таблицу лидеров. Зайдите в меню и настройте свою машину так, чтобы она стала вашей, и разблокируйте еще больше предметов с помощью Rocket Pass.