Rockstar Games готовит продолжение игры LA Noire Part Two

Rockstar Games готовит продолжение игры LA Noire. Об это стало известно благодаря добавлению на YouTube канал тематической страницы LA Noire Part Two компанией Warner Chappell Music.

В одном из видео упоминается KTI Radio, одна из радиостанций, представленных в первой игре. Компания Rockstar поэтому поводу молчит. Возможно это всего лишь слухи.

YouTube канал запускает для всех новых проектов саундтреков и исполнителей. Это уже свидетельствует о том, что разработчики не сидят сложа руки и возможно мы увидим продолжение популярной игры LA Noire.