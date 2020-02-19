Rockstar вернет GTA IV в Steam 19 марта

В прошлом месяце Rockstar полностью удалила Grand Theft Auto 4 из Steam из-за проблем, связанных с ней при использовании ныне не существующей платформы Games for Windows Live (GFWL).

"Grand Theft Auto IV изначально был создан для платформы Games For Windows Live. Поскольку Microsoft больше не поддерживает игры для Windows Live, поэтому больше нет возможности генерировать дополнительные ключи, необходимые для продолжения продажи текущей версии игры". - из заявления Rockstar Games

В то время было неясно, какие планы у Rockstar на игру, но наиболее очевидным решением было бы патч GFWL . Тем не менее, разработчик смутно оценил будущее этого продукта, сказав лишь, что он «рассматривает другие варианты распространения GTA IV для ПК».

Во вторник Rockstar подтвердила, что удаляет GFWL из GTA IV. Игра вернется в Steam в следующем месяце 19 марта. Обновление объединит GTA IV и GTA: Episodes из Liberty City в один пакет под названием Grand Theft Auto IV: Complete Edition.

К сожалению, обновленная игра больше не будет поддерживать многопользовательский режим . Rockstar не сказал, почему он удалил мультиплеер. Наиболее вероятной причиной является то, что GFWL служил основой для режима MP. Разработчикам, вероятно, пришлось бы перестраивать всю многопользовательскую инфраструктуру.