Rogbid представила умные очки VisionMax

Компания Rogbid расширила линейку носимых устройств, представив умные очки VisionMax. В оправу VisionMax встроена камера Sony IMX388D разрешением 20 Мп. Она позволяет записывать видео от первого лица в разрешении 4K с частотой 30 или 60 кадров в секунду, а для уменьшения дрожания изображения предусмотрены шестикоординатный гироскоп и электронная стабилизация. Они помогают получать более плавные видеоролики во время ходьбы, езды на велосипеде и других занятий. Оправа изготовлена из TR90 — гибкого пластика, который часто используется в производстве очков. Эластичные металлические шарниры позволяют подстраивать конструкцию под разные размеры головы, устройство также получило защиту IP66 от пыли и воздействия воды.

Ещё в VisionMax установлен инфракрасный датчик ношения — когда пользователь снимает очки, они автоматически переходят в энергосберегающий режим сна, что помогает экономить заряд аккумулятора ёмкостью 290 мАч. По данным производителя, его хватает примерно на 8–9 часов обычного воспроизведения аудио. При непрерывной записи видео в 4K время автономной работы, естественно, будет заметно меньше. За работу устройства отвечает процессор Allwinner V881, а для быстрой передачи данных на смартфон предусмотрена поддержка Wi-Fi 6. Кроме того, с помощью встроенных микрофонов пользователь может попросить очки распознать объекты в поле зрения, перевести речь или ответить на общие вопросы без необходимости пользоваться руками.