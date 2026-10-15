Rogbid представила умные очки VisionMax

Компания Rogbid расширила линейку носимых устройств, представив умные очки VisionMax. В оправу VisionMax встроена камера Sony IMX388D разрешением 20 Мп. Она позволяет записывать видео от первого лица в разрешении 4K с частотой 30 или 60 кадров в секунду, а для уменьшения дрожания изображения предусмотрены шестикоординатный гироскоп и электронная стабилизация. Они помогают получать более плавные видеоролики во время ходьбы, езды на велосипеде и других занятий. Оправа изготовлена из TR90 — гибкого пластика, который часто используется в производстве очков. Эластичные металлические шарниры позволяют подстраивать конструкцию под разные размеры головы, устройство также получило защиту IP66 от пыли и воздействия воды.

Ещё в VisionMax установлен инфракрасный датчик ношения — когда пользователь снимает очки, они автоматически переходят в энергосберегающий режим сна, что помогает экономить заряд аккумулятора ёмкостью 290 мАч. По данным производителя, его хватает примерно на 8–9 часов обычного воспроизведения аудио. При непрерывной записи видео в 4K время автономной работы, естественно, будет заметно меньше. За работу устройства отвечает процессор Allwinner V881, а для быстрой передачи данных на смартфон предусмотрена поддержка Wi-Fi 6. Кроме того, с помощью встроенных микрофонов пользователь может попросить очки распознать объекты в поле зрения, перевести речь или ответить на общие вопросы без необходимости пользоваться руками.
Под брендом TRUSTA выпущена оперативная память и накопители …
ADATA Technology расширяет линейку B2B-предложений, интегрируя продукты, технологии и решения брендов TRU…
OpenAI выпустит умную колонку в 2027 году…
Первым устройством OpenAI, по данным Bloomberg, станет умная колонка, которая позволит пользователям обща…
Для iPhone Ultra разработали свою версию стилуса Apple Penci…
Долгожданный анонс первого складного iPhone от Apple состоится уже в сентябре. По имеющимся данным, инжен…
Как выбирать и систематизировать материалы для онлайн-обучен…
Качество онлайн-обучения зависит не только от программы курса и квалификации преподавателя. Большую ро…
Металлообработка: путеводитель по надёжным станкам…
В мире современного производства металлообработка остаётся одной из ключевых дисциплин, определяющих к…
Энтузиасты доработали DLSS 5 для NVIDIA GeForce RTX 20-й сер…
Функциональные возможности утёкшего в сеть программного обеспечения DLSS 5 для видеокарт NVIDIA GeForce R…
Неофициальный мод с DLSS5 преобразил персонажей в The Elder …
Неофициальный патч для The Elder Scrolls V: Skyrim внедрил раннюю версию нейронного рендеринга NVIDIA DLS…
Официально подтверждено внедрение внедрение NVIDIA DLSS 5 на…
NVIDIA официально уведомила, что занимается интеграцией нейронного рендеринга DLSS 5 в графические адапте…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor