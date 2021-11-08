Ролевая экшн-игра Elden Ring теперь доступна для предзаказа

Долгожданная игра Elden Ring, созданная командой разработчиков FromSoftware, ответственной за создание потрясающих серий Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и других, является совместным усилием директора игры Хидетаки Миядзаки и писателя-фэнтези Джорджа Мартина. Был выпущен новый тизер-трейлер , объявляющий об открытии предзаказов Elden Ring на ПК, PlayStation и Xbox, дающий дополнительное представление о том, что вы можете ожидать от ролевой игры, предлагающей игрокам как одиночный, так и многопользовательский режимы игры, которая будет официально запущена в начале следующего года 25 февраля 2022 года.

Действие игры происходит в царстве Земель, спустя некоторое время после разрушения титульного кольца и рассеивания его осколков, Великих рун. Когда-то украшенное Кольцом и Эрдтри, символизирующими его присутствие, теперь царством правят полубоги, потомки Королевы Марики Вечной, каждый из которых обладает осколком Кольца, которое развращает и окрашивает их силой. Как Потускневшие - изгнанники из Земель, потерявшие благодать Кольца - призванные обратно после Раскола, игроки должны пересечь царство, чтобы в конечном итоге найти все Великие Руны, восстановить Древнее Кольцо и стать Старшим Лордом.
Комментарии и отзывы Elden Ring
Игровое мероприятие EGX в Лондоне состоится в октябре…
Игровое мероприятие EGX в Лондоне состоится в октябреМероприятие EGX (ранее называлась Eurogamer Expo) проводится каждый год и посвящено видеоиграм. Гости смо…
Экшен-ролевая игра Resist VR выйдет 11 ноября…
Экшен-ролевая игра Resist VR выйдет 11 ноябряVR-геймеры, ищущие новую ролевую игру, могут быть заинтересованы в новой игре Resist VR, которая будет за…
Минимальные характеристики, необходимые для запуска GTA Tril…
Минимальные характеристики, необходимые для запуска GTA TrilRockstar анонсировала GTA: The Trilogy. Это ремастеринг первых трех игр Grand Theft Auto. И теперь, согла…
Бывший исполнительный директор Sony рассказал о попытках при…
Бывший исполнительный директор Sony рассказал о попытках приSony имеет долгую историю сохранения своих первых игр за огороженным садом эксклюзивности для консолей…
Анонсирована игра Saints Row…
Анонсирована игра Saints RowС Ниной, Кевином и Элаем, вы как будущий босс создаёте Святых и, выстраивая свою империю на улицах Санто-…
DICE планирует рассказать о новом режиме Hazard Zone в Battl…
DICE планирует рассказать о новом режиме Hazard Zone в BattlВ этот четверг DICE планирует рассказать о новом режиме Hazard Zone в Battlefield 2042. Премьера запланир…
В игру Gamedec интегрирована технология Corsair iCUE…
В игру Gamedec интегрирована технология Corsair iCUEСтудия Anshar объединяется с компанией Corsair, чтобы интегрировать систему освещения iCUE в находящуюся …
Windows 11 не даёт поиграть в Valorant…
Windows 11 не даёт поиграть в ValorantХотя Windows 11 официально не доступна до 5 октября, заинтересованные пользователи могут загрузить предва…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor