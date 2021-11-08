Ролевая экшн-игра Elden Ring теперь доступна для предзаказа

Долгожданная игра Elden Ring, созданная командой разработчиков FromSoftware, ответственной за создание потрясающих серий Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и других, является совместным усилием директора игры Хидетаки Миядзаки и писателя-фэнтези Джорджа Мартина. Был выпущен новый тизер-трейлер , объявляющий об открытии предзаказов Elden Ring на ПК, PlayStation и Xbox, дающий дополнительное представление о том, что вы можете ожидать от ролевой игры, предлагающей игрокам как одиночный, так и многопользовательский режимы игры, которая будет официально запущена в начале следующего года 25 февраля 2022 года.

Действие игры происходит в царстве Земель, спустя некоторое время после разрушения титульного кольца и рассеивания его осколков, Великих рун. Когда-то украшенное Кольцом и Эрдтри, символизирующими его присутствие, теперь царством правят полубоги, потомки Королевы Марики Вечной, каждый из которых обладает осколком Кольца, которое развращает и окрашивает их силой. Как Потускневшие - изгнанники из Земель, потерявшие благодать Кольца - призванные обратно после Раскола, игроки должны пересечь царство, чтобы в конечном итоге найти все Великие Руны, восстановить Древнее Кольцо и стать Старшим Лордом.