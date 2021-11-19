Ролевой экшен Undungeon поступил в продажу

Долгожданный космический ролевой экшен Undungeon поступил в продажу. Динамично развивающееся межпространственное приключение от разработчиков Laughing Machines и издательства tinyBuild можно приобрести на Xbox One/Series X и ПК в сервисах Steam и GOG.com, а также получить в рамках подписки Gamepass.

Undungeon —ролевой экшен, который сочетает в себе дух старой школы и свежий современный дизайн. Восстановите порядок во всех измерениях, измените судьбы миров, создайте новую Мультивселенную и напишите ее историю.

Мир неотвратимо разрушается подступающей пустотой космоса, и только Вестники – удивительным образом спроектированные создания, созданные богоподобными существами, –отделяют уцелевшую жизнь от полного разрушения. Сочетая элементы сюжетных ролевых игр с безумными нововведениями в жанре rogue-like, Undungeon предлагает игрокам встать на яркий путь, полный испытаний, неудач и надежды, на ПК и Xbox.

Вселенная альтернативных миров схлопнулась в один, дав старт космической катастрофе. Невиданные существа вырвались на свободу, разрывая на части уцелевших, которые отчаянно пытаются вновь обрести дом. В роли Вестника, существа, созданного для восстановления порядка в космосе, вам предстоит разорвать на части объединившиеся миры и снова собрать землю воедино.

В своем путешествии игроки смогут воплотить в жизнь идеального для своего стиля игры Вестника. Благодаря множеству настроек героев можно полностью менять – по мере игры станут доступны не только новое снаряжение и способности, но также новые легкие, мозги и сердца. Вестников можно проектировать с нуля, чтобы они могли адаптироваться и выжить в новых суровых землях, выполненных в великолепном, запоминающемся пиксельной стиле.

Игра Undungeon поступила в продажу на ПК в сервисах Steam и GOG.com, а также на Xbox One и Xbox Series X|S по РРЦ 19.99 долларов США. Undungeon также доступна по подписке Xbox Gamepass.

Комментарии и отзывы Undungeon
Battlefield 2042 перенесли ещё на месяц…
Battlefield 2042 перенесли ещё на месяцBattlefield 2042, следующая игра в популярной серии шутеров от первого лица от компании EA, сегодня была …
Netflix даёт возможность поиграть в игры на Android…
Netflix даёт возможность поиграть в игры на AndroidNetflix делает большой шаг вперед в своих игровых амбициях — с 3 ноября все подписчики сервиса смогут бес…
PetitFabrik и Neo Forza объявляют о совместном запуске игры …
PetitFabrik и Neo Forza объявляют о совместном запуске игры Бразильская студия PetitFabrik объявляет о совместном сотрудничестве с Neo Forza бренд Goldkey Technology…
Ролевой экшен Undungeon поступил в продажу…
Ролевой экшен Undungeon поступил в продажу
TikTok совместно с Virtus.pro и Team Spirit запустили конкур…
TikTok совместно с Virtus.pro и Team Spirit запустили конкурВедущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok все больше становится популярной …
Студия Firaxis анонсировала новую игру про супергероев Marve…
Студия Firaxis анонсировала новую игру про супергероев MarveИгровая студия Firaxis готовит к выпуску новую тактическую игру про супергероев, которая получила названи…
Grand Theft Auto III отмечает 20-летие…
Grand Theft Auto III отмечает 20-летиеВ этом месяце Grand Theft Auto III отмечает свое 20-летие, и поэтому новое издание Grand Theft Auto III T…
Samsung KX и LDN UTD запускают мероприятие All Access Gaming…
Samsung KX и LDN UTD запускают мероприятие All Access GamingКомпания Samsung объявила о сотрудничестве с LDN UTD для запуска нового мероприятия All Access Gaming, ко…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor