Ролевой экшен Undungeon поступил в продажу

Долгожданный космический ролевой экшен Undungeon поступил в продажу. Динамично развивающееся межпространственное приключение от разработчиков Laughing Machines и издательства tinyBuild можно приобрести на Xbox One/Series X и ПК в сервисах Steam и GOG.com, а также получить в рамках подписки Gamepass.

Undungeon —ролевой экшен, который сочетает в себе дух старой школы и свежий современный дизайн. Восстановите порядок во всех измерениях, измените судьбы миров, создайте новую Мультивселенную и напишите ее историю.

Мир неотвратимо разрушается подступающей пустотой космоса, и только Вестники – удивительным образом спроектированные создания, созданные богоподобными существами, –отделяют уцелевшую жизнь от полного разрушения. Сочетая элементы сюжетных ролевых игр с безумными нововведениями в жанре rogue-like, Undungeon предлагает игрокам встать на яркий путь, полный испытаний, неудач и надежды, на ПК и Xbox.

Вселенная альтернативных миров схлопнулась в один, дав старт космической катастрофе. Невиданные существа вырвались на свободу, разрывая на части уцелевших, которые отчаянно пытаются вновь обрести дом. В роли Вестника, существа, созданного для восстановления порядка в космосе, вам предстоит разорвать на части объединившиеся миры и снова собрать землю воедино.

В своем путешествии игроки смогут воплотить в жизнь идеального для своего стиля игры Вестника. Благодаря множеству настроек героев можно полностью менять – по мере игры станут доступны не только новое снаряжение и способности, но также новые легкие, мозги и сердца. Вестников можно проектировать с нуля, чтобы они могли адаптироваться и выжить в новых суровых землях, выполненных в великолепном, запоминающемся пиксельной стиле.

Игра Undungeon поступила в продажу на ПК в сервисах Steam и GOG.com, а также на Xbox One и Xbox Series X|S по РРЦ 19.99 долларов США. Undungeon также доступна по подписке Xbox Gamepass.