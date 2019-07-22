Российский рынок смарт-колонок не развивается

В России спрос остается минимальным — смарт-колонки в России интересуют только немногочисленных энтузиастов.

Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на профильные издания и отчеты, сейчас умные колонки имеются в распоряжении 22% городских жителей Китая, 20% американцев и 12% британцев. В будущем же эти устройства приобретёт ещё большее количество человек. Жители вышеназванных стран уже привыкли регулярно просить у колонки включать музыку. Также её просят сообщить прогноз погоды, установить будильник и найти какую-либо информацию. В России же, считают авторы газеты, рынка смарт-колонок не существует. Некоторые энтузиасты приобретают Google Home и Amazon Echo, но в основном посредством «серых» поставок. Хоть как-то продается только «Яндекс.Станция», однако её тираж исчисляется в лучшем случае десятками тысяч экземпляров. И это на фоне роста рынка портативной акустики в целом, который в 2018 году может достигнуть 6-7 млрд рублей!