Российский робот Skybot вернулся из космоса домой

В течение двухнедельного пребывания на станции Skybot, первоначально известный как FEDOR, прошел ряд испытаний, проведенных российской командой космонавтов, чтобы выяснить, может ли это помочь высвободить время для людей на борту орбитальной лаборатории.

Поездка Skybot был также своего рода тест. Робот запущен один в пассажирской версии космического корабля "Союз" нового типа. Вскоре Россия будет использовать эту ракету для запуска человеческих экипажей в космос, и хотела убедиться, что капсула и ракета-носитель работали хорошо, без людей на борту.

Skybot обладает широким спектром навыков, включая управление автомобилями и даже стрельбу из оружия. Андроид попробовал свои силы в работе с инструментами и подключения оборудования. Некоторые испытания даже казались относительно успешными в условиях микрогравитации. Планируется, что в будущем робот "Федор" полетит на новом космическом корабле "Федерация", а также совершит выход в открытый космос.