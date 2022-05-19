Россия будет использовать китайские процессоры Zhaoxin x86

Также компания Zhaoxin разработала материнскую плату BX-Z60A micro-ATX, в которую встроен восьмиядерный процессор KaiXian KX-6640MA на основе микроархитектуры LuJiaZui. Процессор работает в диапазоне частот 2,1-2,7 ГГц, имеет 4 МБ кэш-памяти L2, 16 линий PCIe 3.0.
Что касается материнской платы, то она поддерживает два слота памяти DDR4, два разъема PCIe x16, слоты M.2-2280 и M.2-2230 и три разъема SATA III для хранения. Материнская плата оснащена портами USB, DisplayPort, HDMI, VGA/D-Sub, GbE, 3,5-мм аудио и дополнительными портами PS/2.