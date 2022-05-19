Россия будет использовать китайские процессоры Zhaoxin x86

Многие компании, в том числе Intel и AMD, в последние несколько месяцев прекратили поставки продукции в Россию. Это оставило российское государство без каких-либо новых процессоров от двух известных разработчиков x86, что замедлило технологический прогресс страны. Чтобы решить эту проблему, Россия начнет использовать китайские процессоры Zhaoxin x86.

Также компания Zhaoxin разработала материнскую плату BX-Z60A micro-ATX, в которую встроен восьмиядерный процессор KaiXian KX-6640MA на основе микроархитектуры LuJiaZui. Процессор работает в диапазоне частот 2,1-2,7 ГГц, имеет 4 МБ кэш-памяти L2, 16 линий PCIe 3.0.

Что касается материнской платы, то она поддерживает два слота памяти DDR4, два разъема PCIe x16, слоты M.2-2280 и M.2-2230 и три разъема SATA III для хранения. Материнская плата оснащена портами USB, DisplayPort, HDMI, VGA/D-Sub, GbE, 3,5-мм аудио и дополнительными портами PS/2.