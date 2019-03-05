Перспективы развития сетей 5G. Смартфоны, оборудование, сети Ростелеком

2019-03-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Ростелеком 5G; [114]
Ростелеком, Nokia и Фонд «Сколково» открыли первую в стране открытую опытную зону сети 5G на территории инновационного центра «Сколково». Опытная зона позволит показать возможности новейших технологий связи на основе 5G для их дальнейшего использования в разных отраслях экономики. «Ростелеком» проведет исследование возможности использования отдельных участков полос радиочастот с помощью перспективных технологий.


5G – это новое поколение радиосистем и сетевой архитектуры, которое поддерживает исключительно широкую полосу пропускания, сверхнадежные соединения с низкой задержкой и широкое распространение сетевых услуг для задач развития общества и Интернета вещей. 5G преобразует жизнь людей, экономику и все виды связи, открывая совершенно новые сферы применения коммуникаций и расширяя функциональность существующих беспроводных приложений.
После выхода финальной версии стандарта Пиковая скорость 5G составит порядка 10 Гбит/с, что достаточно для передачи сотен видеопотоков Ultra HD. Первые спецификации стандарта 5G должны быть разработаны в 2018 году, а первая коммерческая сеть 5G может быть развернута в 2020 году. Компании и научные коллективы, занимающиеся разработкой перспективных продуктов, применяемых в сетях 5G приглашаются к совместному тестированию современного оборудования и решений на площадке опытной зоны.

    Адреса опытных зон 5G:
  • Сколково, Москва
  • Иннополис, Республика Татарстан
  • Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Недавно прошла международная выставка мобильной техники Mobile World Congress 2019 (MWC 2019) в Барселоне, где показали самые новые и передовые технологии будущего. Конечно же, много слов было сказано про новый стандарт сети 5G, и продемонстрировано не малое количество 5G устройств от таких гигантов компаний как Samsung, LG, HTC, Sprint, T-Mobile и другие. Вот одни из некоторых:


Samsung Galaxy S10 5G - данный смартфон примерно того же размера и формы, что и прошлогодняя версия Galaxy Note 9, за исключением того, что он стал заметно тоньше - ведь в нем нет S Pen. На самом деле, речь идет о разнице в один миллиметр, но это делает долгий путь к тому, чтобы S10 5G и его огромный 6,7-дюймовый динамический AMOLED-экран можно было удобно использовать в течение длительного времени. На выставке смартфон работал в домашней сети Samsung 5G. Демонстрация Samsung Galaxy S10 5G была посвящена тому уникальному опыту, показывая сверхскорости в сетях 5G может предоставить этот смартфон.


LG V50 ThinQ 5G - один из первых 5G смартфонов компании LG. Смартфон работает на чипсете Snapdragon 855 компании Qualcomm, с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Также он оснащен модемом X50 5G, благодаря чему он сможет работать в сетях 5G без каких либо трудностей. Осталось только подождать всемирного перехода на данную сеть.


Xiaomi Mi Mix 3 5G - данный смартфон является одним из первых в мире, коммерчески, доступных смартфонов 5G. Он обладает теми же характеристиками что и оригинальный Xiaomi Mi Mix 3, но с дополненным модемом X50, с поддержкой 5G. Модем X50 обеспечивает пиковую скорость загрузки 2 Гбит/с, в сети 5G. Это означает, что Mix 5G способен загружать 15-минутное видео, с разрешением 1080p (256 МБ), в секунду или 26 файлов MP3 (320 Кбит/с), в секунду.


Huawei Mate X - этот смартфон поставляется с подключением к сетям 5G на основе модема Huawei Baolong 5000, как утверждает компания, это самый быстрый 5G смартфон. Помимо подключения к сетям 5G он обладает незабываемым складным дизайном, из обычного смартфона с диагональю 6,6 дюймов, он с легкостью может превратиться в планшет с 8 дюймовым дисплеем, что несомненно радует многих.


HTC 5G Hub - это концентратор связи, позволяющий подключаться к сетям 5G, со встроенным 5-дюймовым планшетом на платформе Android. В качестве мобильной точки доступа HTC 5G Hub может подключать до 20 пользователей, которые могут одновременно передавать потоковое видео 4K или играть в игры. Hub будет доступен для рынков Sprint 5G. Также вы сможете вернуться к гигабитному LTE, где 5G недоступен.


Sprint 5G - это американская телекоммуникационная компания, которая является четвёртой по количеству абонентов мобильной связи в США. Она подтвердила, что полноценный сервис 5G дебютирует в мае в Атланте, Чикаго, Далласе и Канзас-Сити. Пока неизвестно, какие устройства будут доступны в день запуска, хотя Sprint уже взяла на себя обязательство предложить таким смартфонам как LG V50 ThinQ и HTC 5G Hub этой весной, а Galaxy S10 5G выйдет летом. Sprint расширил свое партнерство с Google, добавив 5G, что обеспечит доступ к более быстрым скоростным устройствам 5G.


Qualcomm 8cx 5G - компания Qualcomm объявила первую коммерческую платформу для ПК, которая будет использовать беспроводные технологии нового поколения, то есть 5G. Qualcomm обещает мультигигабитную пиковую скорость передачи данных с портативных компьютеров, которые могут обеспечить многодневное время автономной работы, обеспечивая многопользовательские игры с высокой чувствительностью, высококачественное потоковое VR-видео и другие возможности, которые могут быть непрактичными для LTE.


OneWeb выпустил свои первые 5G спутники в космос. Они обеспечат доступ в 5G интернет в сельских регионах по всему миру.

Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умное производство, умный дом, умный транспорт. 5G создаст новые возможности для интеллектуальных и эффективных приложений, подключенных ко множеству устройств и работающих в самых разных коммерческих областях и отраслях экономики.

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