Roswell Biotechnologies представил датчики молекулярной электроники на полупроводниковом чипе

Был разработан первый чип молекулярной электроники, реализующий 50-летнюю цель интеграции отдельных молекул в схемы для достижения пределов масштабирования закона Мура. Чип использует отдельные молекулы в качестве универсальных сенсорных элементов в схеме для создания программируемого биосенсора с чувствительностью к одной молекуле в режиме реального времени и неограниченной масштабируемостью по плотности пикселей сенсора. Это новшество, будет способствовать прогрессу в различных областях, которые основаны на наблюдении за молекулярными взаимодействиями, включая открытие лекарств, диагностику, секвенирование ДНК и протеомика.

Новая платформа молекулярной электроники обнаруживает мультиомные молекулярные взаимодействия в масштабе одной молекулы в режиме реального времени. В документе PNAS представлен широкий спектр молекул-зондов, включая ДНК, аптамеры, антитела и антигены, а также активность ферментов, имеющих отношение к диагностике и секвенированию, включая фермент CRISPR Cas, связывающий ДНК-мишень. Он иллюстрирует широкий спектр применений таких зондов, включая потенциал для быстрого тестирования COVID, открытия лекарств и протеомики.