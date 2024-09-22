Роутер Huawei BE7 получил поддержку Wi-Fi 7

Компания Huawei пополнила ассортимент маршрутизаторов моделью BE7, которая поддерживает беспроводные сети Wi-Fi 7. Новинка может похвастаться специальным игровым режимом, самостоятельным отслеживанием работы приложений, запущенных на ПК, пропускной способностью до 6500 Мб/с, поддержкой технологии 4K QAM для снижения помех, четырьмя внешними антеннами, активной системой охлаждения, шестью усилителями сигнала, четырьмя интерфейсами LAN Ethernet (два со скоростью 2,5 Гб/с и два – 1 Гб/с), предустановленной фирменной операционной системой HarmonyOS, 512 МБ оперативной памяти и 128 МБ флеш-памяти. Цена роутера на домашнем китайском рынке составляет 599 юаней или около 84 долларов.

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