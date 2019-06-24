Рюкзак Oiwas для ноутбука

Рёбра жёсткости сохранят от нежелательных воздействий и папку с документами, а для различных полезных мелочей и даже смартфона предусмотрены специальные карманы. Не испортит содержимое рюкзака и не вовремя начавшийся дождь — технику и бумаги защитит нейлоновое водоотталкивающее покрытие.Лэптоп — удобная замена настольному ПК, если часто приходится работать в движении или перемещаться по городу. Если таскать с собой сумку некомфортно, имеет смысл заменить ее на рюкзак: и руки свободны, и риск ударить технику снижается. Модель объёмом 30,8 литра без проблем вместит 14-дюймовый ноутбук, для которого предусмотрена вставка с мягкой обивкой.Стоимость рюкзака будет 19 долларов.