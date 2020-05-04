Ryzen 3 3100 сравнили с Core i3-10100 в тесте Fire Strike

В сети появился новый тест конкурирующих бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 (Matisse) и Intel Core i3-10100 (Comet Lake-S) в тестах 3D Mark Fire Strike и Time Spy. Напомним, что оба изделия характеризуются четырьмя ядрами, восемью потоками и уровнем TDP 65 Вт. При этом у чипа Intel реальный показатель энергопотребления под нагрузкой окажется выше. Рекомендованная цена AMD Ryzen 3 3100 равна 99 долларам, а Intel Core i3-10100 – 122 долларам. За процессор AMD говорит тот факт, что он работает с нынешним Socket AM4, а для чипа Intel нужно покупать новую плату с разъёмом LGA 1200.

Итак, в тестировании физики Fire Strike лучше оказался Ryzen 3 3100 с 13 339 баллами – Intel Core i3-10100 набрал 11 862 балла. После разгона до 4,4 ГГц процессор AMD набрал 14 999 баллов, а чип Intel на частоте 4,2 ГГц – 13 189 баллов. В тесте Time Spy победил Core i3-10100. С частотой 4,1 ГГц он выбил 4882 очка, а Ryzen 3 3100 в номинальном режиме набрал 4726 баллов.
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