Ryzen 3000 — энергоэффективный процессор.

Причина происходящего пока остаётся неясной, но единственное ключевое отличие X570 от X470 — контроллер интерфейса PCI Express 4.0, обеспечивающий высокую пропускную способность. Возможно, ценой высокого энергопотребления и теплоотдачи.Сама энергоэффективность новинок вопросов не вызывает: как видно на графике, при использовании MSI X 470 Gaming процессор Ryzen 7 3700X потребляет 140 ватт, а прошлогодний Ryzen 7 2700Х на этой же материнской плате требует 210 Вт. Но если переустановить 3700X на Asus X570 Crosshair VIII Hero, энергопотребление вырастет до 158 ватт, а с материнской платой MSI X 570 Godlike — до 173 Вт. Для тестирования новинок использовалась программа Prime95.О стоимости новинки пока неизвестно.