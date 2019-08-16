Ryzen 5 3550U готовится к релизу

Компания AMD планирует в ближайшем будущем выпустить новые мобильные процессоры под названием Ryzen 5 3550U, который будут устанавливаться в ноутбуки. Это крайне мощное решение, которое подходит как для обычных пользователей, которые запускают на ноутбуке только офисный пакет программ или что-то в таком духе, так и для заядлых геймеров. Все зависит от видеокарты, которую производитель поставит в данный ноутбук. Встроенная же графика процессора Ryzen 5 3550U представлена ускорителем Vega 9, который отлично справляется с поставленными задачами и является неплохим решением для недорогих ноутбуков. Все же не каждый может позволить себе крутой ноутбук с мощным железом и дискретной видеокартой. Ждем процессор в новых устройствах.