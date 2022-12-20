Ryzen 7000 Threadripper получит поддержку PCIe Gen 5

На текущий момент на рынке получается довольно странная ситуация, потому что некоторые производители процессоров уже готовы работать только с новейшими технологиями, а другие пытаются предоставлять универсальный вариант для большей доступности. Например, новые чипы компании AMD требуют оперативную память DDR5, которая стоит достаточно дорого и вынуждает пользователей вкладывать безумные деньги в это направление. У Intel программа более лояльная, так как компания реализовала поддержку и DDR4, и DDR5. А теперь в продажу должны поступить процессоры Ryzen 7000 Threadripper, которые помимо всего прочего имеют поддержку линий PCIe Gen 5, что довольно необычно на текущий момент, потому что далеко не все производители готовы к этому интерфейсу.

Например, на текущий момент на рынке просто нет видеокарт, которые бы поддерживали PCIe Gen 5 — в Китае есть одна модель, но она создана не для массового рынка и это скорее исключение из правил. Соответственно, теперь на рынке появится процессор для высокопроизводительных рабочих станций, который способен работать с этими линиями пятого поколения. Вероятно, у Ryzen 7000 Threadripper будут и другие преимущества, но пока что мы не можем говорить о них достаточно уверенно, ведь на самом деле эти чипы пока что под строжайшим секретом. Будем ожидать новостей по этому поводу и тогда можно будет говорить более предметно. Пока что это выглядит как бонус для галочки, ведь на деле поддержка нового интерфейса ничего не даст.