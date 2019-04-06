С RaceRoom каждый сможет почувствовать себя пилотом спортивного авто

Если некоторые думают, что компьютерные клубы и игровые автоматы канули в лету, то спешу их огорчить: и поныне развлечение сие живее всех живых, правда, в угоду времени слегка видоизменилось. Теперь это не душные подвалы, а огромные площадки в торговых центрах, оборудованные по последнему слову геймерской техники: современные компьютеры, удобные кресла, игровая периферия от лидеров рынка, огромные экраны для трансляций, комнаты для стрима, бары с закусками, удобные диваны и многое другое.

Ярким представителем такого клуба стал Cyberspace, расположенный в ТЦ «Ревьера». И именно в нем на днях прошла презентация современных «игровых автоматов» RaceRoom.

Помните, раньше были такие аркадные автоматы с гонками, где игрок усаживался в кресло и, поворачивая руль, управлял пиксельной машинкой на экране? Так вот, RaceRoom – это их идейный приемник, с тем лишь отличием, что теперь это полноценный и реалистичный гоночный симулятор, доступный каждому. Он представляет собой установленные на единую раму автомобильное кресло, контролеры в виде блока педалей и рулевой колонки, акустическую систему, широкоэкранный монитор LG UltraGear 34UC79G, «мозги», спрятанные в небольшую коробочку, и, конечно, главный элемент – программу-симулятор. Последняя включает 150 лицензированных автомобилей и 40 реальных трасс, воссозданных с точностью до каждого кустика и полоски разметки, а благодаря великолепной графике, сходу просто невозможно отличить симуляцию от реальной трассы.

Примечательно, что RaceRoom – это гибкая платформа, позволяющая модернизировать ее под конкретные запросы. Нужен реалистичный симулятор для настоящих пилотов? Пожалуйста – сборка будет соответствовать интерьеру конкретного автомобиля, а программа выдаст максимальную реалистичность его поведения. Решили «погонять» с друзьями в клубе? Нет проблем: упрощенная схема сборки и полуавтоматическое управление. Нет бюджета для домашнего использования – можно ограничится лишь одним рулем. Не играли в гонки? Тогда ваш выбор – режим помощника, который берет на себя большую часть управления .

На автосимуляторах RaceRoom постоянно проводятся захватывающие многопользовательские турниры и чемпионаты с приятным призовым фондом, обучение и мастер классы с ведущими российскими и мировыми действующими пилотами. Некоторые игроки, «накатавшие» сотни часов на симуляторе, затем уходят в реальный автоспорт. Ну а просто развлечься или потренироваться можно в игровом пространстве Cyberspace, заплатив 200р за 10 минут игры, которые, уж поверьте, того стоят. Каждый, независимо от того, профессионал ли он или новичок, получит возможность заниматься автоспортом самостоятельно, не подвергаясь риску и без особых затрат. RaceRoom Club даст возможность игрокам встречаться друг с другом в комфортной для них обстановке, соревноваться на самых известных автодромах и тестировать различные гоночные болиды.