S.T.A.L.K.E.R. 2 был официально анонсирован

Генеральный директор студии GSC_Game World Сергей Григорович официально анонсировал продолжение игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Он объявил об этом на своей странице в Facebook.В данном посте Григорович написал: «Я официально заявляю: "GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2"»

Вместе с этим он оставил ссылку на сайт проекта, на котором указывается, что игра выйдет в 2021 году. Аналогичное сообщение появилось в официальной группе игры «Казаки 3», которую также разрабатывала студия GSC Game World.S.T.A.L.K.E.R. 2 — компьютерная игра в жанре постапокалиптического шутера от первого лица, находящаяся в разработке украинской компанией GSC Game World, вторая основная игра серии S.T.A.L.K.E.R. Изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году[7][8][9], однако 9 декабря 2011 года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 произошел 15 мая 2018 года, выход запланирован в 2021 году