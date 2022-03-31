SK Hynix представила HBM3 DRAM на конференции NVIDIA GTC 2022

SK hynix была единственной компанией, представившей свой HBM3, высокотехнологичный продукт, известный как самая быстрая из существующих DRAM с самой большой емкостью. Известная как самая производительная в мире DRAM, HBM3 представляет собой четвертое поколение технологии HBM (High Bandwidth Memory). HBM3 от SK hynix использует более 8000 TSV на стек и может иметь стек до 12-Hi, что представляет собой обновление по сравнению со стеком 8-Hi предыдущего HBM2E. При полной стыковке он может предложить до 24 ГБ емкости. Благодаря 16-канальной архитектуре он работает со скоростью 6,4 Гбит/с, что вдвое больше, чем у HBM2E, и является самым быстрым в мире, что должно еще больше ускорить нашу цифровую жизнь.

HBM3 — это больше, чем просто высокопроизводительный продукт. Он найдет решение общей проблемы, характерной для всех центров обработки данных по всему миру. На сегодняшний день мощность, потребляемая серверной памятью, составляет около 20% от общего энергопотребления сервера, и ожидается, что к 2025 году она вырастет примерно до 35%. Однако представьте себе замену всех продуктов GDDR, используемых на всех серверах, на HBM3? К 2030 году мы сможем сократить выбросы парниковых газов примерно на 830 000 тонн.
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