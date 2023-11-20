SK Hynix создаёт собственную систему на кристалле

Вчера от зарубежных инсайдеров появилась достаточно интересная информация — корейский производитель чипов памяти SK Hynix решил слегка отойти от привычной для компании разработки полупроводников, приняв решение создавать системы на кристалле с памятью и центральным процессором на одном чипе. По данным корейских источников, SK Hynix считает, что на рынке есть возможность более эффективной реализации полупроводников, которую можно достичь с помощью новейшей памяти HBM4. Для этого компания SK Hynix привлекла значительное количество экспертов по проектированию логических полупроводников, что изначально показалось аналитикам рынка достаточно странным решением, потому что производитель раньше выпускал исключительно чипы памяти и проектировать системы на кристалле бренду не приходилось, а значит и соответствующих специалистов SK Hynix тоже не требовала.

Но теперь компания приняла решение заняться чем-то более сложным, чтобы занять новую долю на рынке. Всё же рынок процессоров, которые поступают сразу с памятью и графикой на одном кристалле в последнее время развивается семимильными шагами, что позволяет крупным компаниям продавать еще больше своей продукции. И если у SK Hynix получится создать нечто действительно качественно, то, вероятно, готовый чип можно будет использовать в различной встраиваемой технике — бытовой технике, автомобильной промышленности, центрах обработки данных или серверных мощностях для работы с ИИ.