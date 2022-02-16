SK hynix объявила о разработке своего первого ускорителя искусственного интеллекта следующего поколения

SK hynix объявила о разработке PIM чипа, памяти следующего поколения с вычислительными возможностями. Принято считать, что микросхемы памяти хранят данные, а ЦП или ГП, подобно человеческому мозгу, обрабатывают данные. SK hynix, следуя своему вызову такому понятию и усилиям по внедрению инноваций в интеллектуальную память следующего поколения, нашла революционное решение с развитием новейших технологий.

SK hynix планирует продемонстрировать свою разработку PIM на самой престижной в мире конференции по полупроводникам 2022 ISSCC, которая пройдет в Сан-Франциско в конце этого месяца. Компания ожидает, что дальнейшие усилия по инновациям этой технологии сделают вычисления, ориентированные на память, в которых полупроводниковая память играет центральную роль, на шаг ближе к реальности в таких устройствах, как смартфоны. Для первого продукта, использующего технологию PIM, SK hynix разработала образец GDDR6-AiM. GDDR6-AiM добавляет вычислительные функции к микросхемам памяти GDDR6, которые обрабатывают данные со скоростью 16 Гбит/с. Комбинация GDDR6-AiM с процессором или графическим процессором вместо типичной DRAM увеличивает скорость вычислений в 16 раз. Ожидается, что GDDR6-AiM будет использоваться для машинного обучения, высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения больших данных.

GDDR6-AiM работает от 1,25 В, что ниже рабочего напряжения существующего продукта, равного 1,35 В. Кроме того, PIM уменьшает передачу данных на ЦП и ГП, снижая энергопотребление на 80 %. Это, соответственно, помогает SK hynix выполнять свои обязательства по управлению ESG за счет сокращения выбросов углекислого газа устройствами, использующими этот продукт. SK hynix также планирует представить технологию, которая объединяет GDDR6-AiM с микросхемами ИИ в сотрудничестве с SAPEON Inc., компанией по производству микросхем ИИ, которая недавно отделилась от SK Telecom.