SK hynix выпускает новое решение расширения памяти CXL 2.0 для серверов нового поколения

Компания SK hynix объявила о выпуске нового решения расширения памяти CXL 2.0 для серверов нового поколения, предлагая до 96 ГБ DDR5 DRAM в форм-факторе интерфейса PCIe Gen 5.0 «EDSFF».

CXL 2.0 Memory Express представлена в форм-факторе EDSFF (стандартный форм-фактор для предприятий и центров обработки данных) E3.S и поддерживает интерфейс PCIe 5.0 x8 Lane, использует DRAM стандарта DDR5 и оснащен контроллерами CXL.

Существенным преимуществом памяти CXL является расширяемость. Память CXL обеспечивает гибкое расширение памяти по сравнению с текущим рынком серверов, где объем памяти и производительность фиксируются после принятия серверной платформы. CXL также обладает высоким потенциалом роста, поскольку этот интерфейс предназначен для высокопроизводительных вычислительных систем, таких как приложения, связанные с искусственным интеллектом и большими данными.

Первое устройство памяти CXL, разработанное SK hynix, представляет собой продукт емкостью 96 ГБ, состоящий из 24-гигабитных модулей памяти DDR5 DRAM, что является новейшим технологическим узлом.

SK hynix планирует представить продукт на предстоящих мероприятиях, таких как Intel Innovation в конце сентября и Open Compute Project (OCP) в октябре.
Porsche использует искусственный интеллект чтобы сделать сво…
Компания Porsche сообщила, что использует искусственный интеллект, чтобы сделать свои автомобили более бе…
MediaTek объявила о первых в мире полноценных платформах Wi-…
MediaTek представила чипсеты Filogic 880 и Filogic 380 Wi-Fi 7 с высокой пропускной способностью. Эти чип…
Самолет-носитель Stratolaunch Roc успешно завершил тест поле…
Компания Stratolaunch успешно завершила седьмой испытательный полет своего гигантского самолета-носителя …
Lenovo анонсировала новый подъемный стол T7…
Lenovo Legion представила в Китае новый подъемный стол T7. Подъемный стол оснащен двигателями 1600 Н и мо…
Новая батарея CATL удерживает на 13% больше энергии…
Еще в 2020 году Tesla представила новую ячейку Panasonic 4680 во время своей основной презентации Battery…
STEPVR выпустил первые в мире систему метавселенной VR Gates…
Компания STEPVR, инновационный разработчик технологий VR, выпустил VR Gates для метавселенной, которая на…
L7 Defense представила технологию Ammune для защиты API на о…
L7 Defense Ltd., новатор в области кибербезопасности на основе искусственного интеллекта, сегодня объявил…
Samsung раскрывает подробности о планах 6G…
Смартфоны 5G становятся все более популярными, поскольку многие сети теперь предлагают покрытие 5G, Samsu…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor