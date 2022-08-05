SK hynix выпускает новое решение расширения памяти CXL 2.0 для серверов нового поколения

CXL 2.0 Memory Express представлена в форм-факторе EDSFF (стандартный форм-фактор для предприятий и центров обработки данных) E3.S и поддерживает интерфейс PCIe 5.0 x8 Lane, использует DRAM стандарта DDR5 и оснащен контроллерами CXL.
Существенным преимуществом памяти CXL является расширяемость. Память CXL обеспечивает гибкое расширение памяти по сравнению с текущим рынком серверов, где объем памяти и производительность фиксируются после принятия серверной платформы. CXL также обладает высоким потенциалом роста, поскольку этот интерфейс предназначен для высокопроизводительных вычислительных систем, таких как приложения, связанные с искусственным интеллектом и большими данными.
Первое устройство памяти CXL, разработанное SK hynix, представляет собой продукт емкостью 96 ГБ, состоящий из 24-гигабитных модулей памяти DDR5 DRAM, что является новейшим технологическим узлом.
SK hynix планирует представить продукт на предстоящих мероприятиях, таких как Intel Innovation в конце сентября и Open Compute Project (OCP) в октябре.