США против добычи криптовалюты

В США запретили добывать криптовалюту. В одном из штатов США власти решили бороться с непомерно высоким потреблением электроэнергии майнерами, запретив добывать валюту. Отследить нарушителей довольно просто, для этого нужно лишь посмотреть на счета за потребляемую энергию. Звучит такой запрет довольно странно, ведь за используемую энергию пользователь заплатит из своего кармана в бюджет, зачем запрещать такую возможность — не совсем понятно. Видимо, власти не совсем понимают как это все устроено. Лучше бы подняли цену на электричество с определенного порога, тогда бы манеры платили больше, а обычные пользователи не пострадали. В ближайшее время таких законов будет много, добыча валюты переросла в настоящую лихорадку, когда каждый хочет забыть больше денег себе в кошелек.