США внесла DJI в чёрный список вслед за Huawei

Как сообщает информационное издание Financial Times, правительство США внесет восемь китайских компаний, в том числе производителя дронов DJI, в так называемый Чёрный список за предполагаемое участие в слежке за уйгурскими мусульманами. Сообщается, что во вторник эти компании будут внесены в список «компаний китайского военно-промышленного комплекса», а это означает, что гражданам США будет запрещено приобретать продукцию данных производителей и компаний. Впрочем, такое развитие событий было вполне ожидаемым — компания DJI уже находится в запрещённом списке организаций Министерства торговли США, а это означает, что американские компании не могут продавать ей компоненты в любом из направлений.

Данные шаги по блокировке крупных производителей электроники обусловлены желанием США наложить санкции на Китай за репрессии в отношении уйгуров и других этнических меньшинств в регионе Синьцзян. Другие, которые будут добавлены в список, включают фирмы облачных вычислений и компании по распознаванию лиц, которые работают в Синьцзяне. Стоит напомнить, что Xiaomi тоже была помещена в тот же государственный блок-лист в начале 2021 года. Однако она выступила против этого решения, заявив, что ни один из ее руководителей не был связан с китайскими вооруженными силами и что отсутствие инвестиций со стороны США приведет к «немедленному и непоправимому ущербу». В мае правительство согласилось снять запрет. Будем надеяться, что DJI сможет справиться с данной проблемой.
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