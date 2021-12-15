США внесла DJI в чёрный список вслед за Huawei

Данные шаги по блокировке крупных производителей электроники обусловлены желанием США наложить санкции на Китай за репрессии в отношении уйгуров и других этнических меньшинств в регионе Синьцзян. Другие, которые будут добавлены в список, включают фирмы облачных вычислений и компании по распознаванию лиц, которые работают в Синьцзяне. Стоит напомнить, что Xiaomi тоже была помещена в тот же государственный блок-лист в начале 2021 года. Однако она выступила против этого решения, заявив, что ни один из ее руководителей не был связан с китайскими вооруженными силами и что отсутствие инвестиций со стороны США приведет к «немедленному и непоправимому ущербу». В мае правительство согласилось снять запрет. Будем надеяться, что DJI сможет справиться с данной проблемой.