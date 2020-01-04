STALKER 2 будет использовать игровой движок Unreal Engine

Еще в мае 2018 года GSC Game World объявила, что STALKER 2 вернулась в разработку. Новостей об продолжении было очень мало. Директор студии Epic Games Сергей Галёнкин ранее упоминал, что игра строится на игровом движке Unreal Engine.

В официальном заявлении разработчики игры заявили, что игровой движок Unreal Engine является наиболее подходящим выбором для игры. Это сделано для того чтобы сделать игру легкодоступным для моддеров. Выпус игры намечен на 2021 год, для фанатов нет ни трейлера, ни сюжета геймплея, им остается только ждать.