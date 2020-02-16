STEIGER DYNAMICS представила игровой ПК

Компания STEIGER DYNAMICS представила готовую платформу для домашнего ПК с мощнейшим оборудование. Платформа представлена в компактном дизайне, которая может сочетаться в вашем интерьере. Платформа Forge доступна для заказа на официальном сайте компании.

Комплектующие для этой сборки были собраны в корпусе Phanteks Evolve Shift. Система предлагает установить топовые решения от Intel и AMD. Корпус вмещает графический процессор GeForce RTX 2080 Ti. Система может быть укомплектована двумя M.2 NVMe PCIe SSD. Система охлаждения используется жидкостная от 120 до 240 мм.

Платформа для ПК Forge доступна в трех конфигурациях. Серия "Pure" начинается от 749 долларов, предназначена для медиа-контента. Базовая и продвинутая версии начинаются от 1199 долларов. В них установлены топовые процессоры от Intel и AMD.