STEPVR выпустил первые в мире систему метавселенной VR Gates

STEPVR, инновационная компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках технологий виртуальной реальности, выпустила VR Gates в метавселенную под названием Gates01 в Пекине. Этот продукт похож на «Оазис» в фильме «Первому игроку приготовиться». Всенаправленная система движения и техническое оборудование, восстанавливающее пять органов чувств, позволяют пользователям войти в виртуальный мир для занятий спортом, развлечений, обучения и работы. Будучи первой в мире компанией, создавшей MMO-игры в мире виртуальной реальности, STEPVR превзошла такие компании, как Meta, и стала лидером в запуске программных и аппаратных систем, которые входят в метавселенную. Коммерческая версия VR Gates, выпущенная STEPVR, называется Gates01. Изделие занимает площадь около 3 м2. Дека представляет собой систему всенаправленного движения собственной разработки, в которой пользователи могут свободно бегать и выполнять движения бега и мгновенной остановки. Кроме того, Gates01 также может восстанавливать зрение, слух, осязание, обоняние и вестибулярный баланс в виртуальном мире, позволяя пользователям испытать реальный и захватывающий виртуальный мир в небольшом и удобном пространстве.

Запуск Gates01 рассматривается как результат непрерывного перехода STEPVR от ультра-пространственной киберспортивной площадки VR к небольшому и удобному пространству, а также попытка компании выйти на потребительский рынок. Согласно сообщениям, в октябре компания одновременно запустит Gates01 в Корее, Японии, Сингапуре, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Европе, а в первой половине 2023 года запустит продукты для отдельных лиц и семей. Размер продукта будет уменьшен на 50%, а вес станет меньше, чтобы поместиться в таких местах, как дом, спортзал и офисы для личного использования.
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