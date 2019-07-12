Самая маленькая полнокадровая зеркальная камера в мире - Sigma fp

Sigma fp - это новая компактная полнокадровая беззеркальная камера. Компания заявляет, что fp - самая маленькая и легкая полнокадровая беззеркальная камера в мире.

Ее размеры составляют 112,6 х 69,9 х 45,3 мм, а вес всего 370 г без батареи и карты памяти и 422 г с ними. Sigma fp имеет КМОП-датчик BSI-CMOS с 24,6 млн пикселей и величину светочувствительности — ISO 100–25600 с возможностью расширения до ISO 6–102400. Для заядлых видеографов fp также способен снимать видео в разрешении 4K.

Новинка получит фиксированный дисплей размером 3,2 дюйма по диагонали и байонетное крепление L-Mount. Несмотря на то, что fp не имеет каких-либо опций беспроводного подключения, она обладает некоторыми современными интерфейсами и портами. Имеется порт USB-C, порт HDMI 1.4 Type-D, входной порт для внешнего микрофона, но без выхода на наушники. Ожидается, что Sigma fp выйдет в конце этого года с различными аксессуарами и сменными объективами.