Самый бюджетный процессор Qualcomm с поддержкой 5G

Компания Qualcomm Snapdragon анонсировала бюджетный процессор 600-й серии, имеющим встроенный модем Snapdragon X51 с поддержкой 5G. Новинка получила название Qualcomm Snapdragon 690.

Новый процессор поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4+ и частоту обновления дисплея 120 герц. Также конфигурацию нового процессора входит восемь процессорных ядер Kryo 560 с частотой до 2 ГГц, в качестве GPU выступает Adreno 619L. Новый модем Snapdragon X51, поддерживает скорость скачивания до 2,5 Гбит/с и диапазоны Sub-6 Ghz, 5G NR, CBRS, WCDMA, HSPA, TD-SCDMA, CDMA 1x, EV-DO, GSM/EDGE.

Qualcomm Snapdragon 690 производиться по техпроцессу 8 нм. Первые смартфоны на процессоре Snapdragon 690 5G стоит ожидать только конце 2020 года.