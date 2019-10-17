Самый мощный суперкомпьютер в Европе

Правительство Великобритании выбрало AMD и Cray для создания суперкомпьютера "ARCHER2", он придет на замену нынешнего ARCHER, который находится в Эдинбургском университете. Новый "ARCHER2" будет в 11 раз быстрее, что представляет собой большой шаг к развитию научного сообщества Великобритании.

Пиковая производительность оценивается в 28 PFLOPs. 23x шкафа Shasta Mountain с прямым жидкостным охлаждением. 5848 вычислительных узла, каждый с двумя 64-ядерными процессорами AMD Rome на частоте 2,2 ГГц, для общего количества 748 544 ядер и 1,57 ПБайт общей системной памяти.

Новая система будет установлена ​​в той же комнате, что и ARCHER, поэтому ожидается период простоя. Будет проведен 30-дневный стресс-тест, прежде чем начнется полное обслуживание.