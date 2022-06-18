Самолет-носитель Stratolaunch Roc успешно завершил тест полета на высоте 8200 м

Компания Stratolaunch успешно завершила седьмой испытательный полет своего гигантского самолета-носителя Roc, достигшего рекордной высоты. Самолёт имеет двухфюзеляжную конструкцию, оснащён шестью двухконтурными турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney PW4056.

Калифорнийская компания Stratolaunch изначально разработала Roc для доставки ракет и спутников в стратосферу, откуда они затем будут запускаться на низкую околоземную орбиту. Недавний сдвиг в стратегии привел к тому, что массивный самолет с шестью двигателями Boeing 747, двумя расположенными бок о бок фюзеляжами и размахом крыла 117 м был перепрофилирован в качестве носителя для гиперзвуковых исследовательских аппаратов. Длина самолёта составляет 73 метра, максимальный взлётный вес 590 тонн, масса подвесной полезной нагрузки 250 тонн. Система шасси имеет восемь стоек (шесть основных и две носовых) с 28 колёсами.

Самолет Roc взлетел и пролетел над пустыней Мохаве в течение 3 часов и 1 минуты на самой высокой высоте 8200 м. В ходе испытаний были проверены общие характеристики и управляемость самолета с пилоном на борту, а также дополнительно проверена функциональность шасси. Компания планирует провести свой первый полноценный полет в конце этого года.
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