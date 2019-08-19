Самоуничтожающийся спутник

По подсчетам исследователей, в случае если развитие космонавтики будет проходить с такой же динамикой, что и сейчас, уже через 200 лет вся околоземная орбита будет буквально усыпана обломками техники. По состоянию на 1 апреля 2019 года на орбите зафиксировано 19 404 искусственных объекта. Их количество выросло почти на 3 тысячи всего за полгода. Всего же элементов космического мусора размером более 1 сантиметра на околоземной орбите насчитывается около 700 тысяч.Разлагаемый материал предлагают покрывать защитной пленкой. При активации программы спутник самостоятельно свернет ее и проведёт самонагрев до температуры, при которой начнут плавиться его элементы, и «растворится» в космическом пространстве.Согласно прилагающейся к патенту документации, возможность самоуничтожения предусмотрена для сокращения количества космического мусора на земной орбите. Получив соответствующий сигнал, спутник должен попросту «испариться». Для реализации программы все элементы устройства планируется изготавливать из материалов, которые способны переходить из твёрдого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу.Помимо базовых спецификаций, характерных для большинства «коллег по цеху», одной из фишек сателлита стала функция самоуничтожения прямо на орбите.