Самовосстанавливающаяся 3D-резина

Команда USC создала самовосстанавливающуюся 3D-резину, которая идеально подходит для обуви, шин и даже мягкой робототехники.

Работа включает в себя 3D-печать материала фотополимеризацией с одновременным введением окислителя в правильном соотношении, чтобы добавить свойства самовосстановления без медленного процесса затвердевания. В результате получается резина, которая очень прочная, но все же может быть изношена спустя долгий срок. Данная резина пока не доведена до совершенства. Исследователям все еще нужно будет найти способ сделать это новшество доступным для массового производства.