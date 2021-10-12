Samsung Bespoke Studio - виртуальный салон товаров для дома

Samsung анонсировала свою новую Bespoke Studio - виртуальную студию, где вы можете изучить все продукты Bespoke для дома. Студия Samsung Bespoke позволит вам ознакомиться с ассортиментом продуктов Samsung Bespoke в виртуальном выставочном зале, чтобы получить представление о том, как эти продукты впишутся в ваш дом.

Понимая, что дизайн интерьера является страстью для многих пользователей, Bespoke Studio - это совершенно новый способ для людей из любой части мира собраться вместе и виртуально поделиться своей мечтой о новом интерьере. Посетители Bespoke Studio смогут насладиться всей гаммой ориентированного на пользователя выставочного зала - прямо со своих устройств. Начиная со страницы Виртуального выставочного зала Bespoke Studio, пользователи могут отправиться в виртуальное путешествие по реалистичному выставочному залу Bespoke. Продукты не только организованы таким образом, чтобы дать истинное представление о том, как устройства Bespoke работают в различных средах, но также могут легко взаимодействовать с товаром, чтобы узнать больше, и даже подключиться к живому помощнику, чтобы задать вопросы.
Комментарии и отзывы Samsung Bespoke Studio
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