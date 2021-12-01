Samsung Dreamground теперь доступна на iOS и Android

Samsung на этой неделе представила Dreamground, платформа обеспечивает физическую и цифровую площадку, с возможностью подключения физических структур, на экране анимации AR доступные с телефона. Dreamground, превращает мир вокруг вас в фантастическую страну чудес с дополненной реальностью.

Dreamground также может быть доступен через 4K-пленку, проецируемую на экран Infinity Screen от Samsung. Созданная для будущего, видеоплата оснащена самой большой из когда-либо применявшихся светодиодной системой воспроизведения контента. С почти 80 миллионами пикселей, расположенными на расстоянии 8 миллиметров от центра к центру, каждая панель может быть уникальна. AR и интерактивные фильтры для лица становятся уникальным контентом, которым посетители могут делиться через социальные сети. Кроме того, в Dreamground есть порталы, которые доступны только владельцам устройств Galaxy. Эти порталы поддерживают потоковое видео 4K, 360 ° и дополненную реальность сверхвысокой точности. Возможность исследовать и взаимодействовать в высоком разрешении и в режиме реального времени демонстрирует мощь высокой пропускной способности и низкой задержки.
Комментарии и отзывы Samsung Dreamground
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