Samsung Electronics будет производить чипсет Tensor второго поколения для Google Pixel

В новом отчете говорится, что в этом месяце литейные заводы Samsung Electronics начнут массовое производство чипсета Google Tensor второго поколения по 4-нм техпроцессу. Google сообщил, что осенью выпустит две новые модели Pixel 7 — эти новые устройства будут оснащены новым чипсетом.

Другой упомянутой вещью было использование технологии PLP. PLP — это метод упаковки, при котором чипы, вырезанные из пластины, помещаются на прямоугольную панель. Можно свести к минимуму бракованную кромку, тем самым снизив затраты и повысив производительность. Сообщается, что Samsung ведет тесные переговоры с Google о производстве чипов для других приложений, таких как собственные серверные чипы Google, и Samsung уже поставила Google компоненты флэш-памяти DRAM и NAND, а также наборы микросхем, используемые в автономных транспортных средствах Waymo.