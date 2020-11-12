Samsung Exynos 1080 выглядит многообещающе

На текущий момент все крупные производители смартфонов активно выпускают свои собственные процессоры, чтобы не зависеть от поставщиков или разработчиков, да и переплачивать за устройство тоже не будет никакого смысла, если есть свой собственный процессор. Другое дело, что не у всех получается сделать конкурентное решение — у некоторых производителей процессоры банально слабее того, что есть у крупных игроков на рынке. И в южнокорейской компании решили исправить ситуацию, представив свой собственный процессор Samsung Exynos 1080, который обладает приличной производительностью, при этом вполне справляется со всеми поставленными перед современным смартфоном задачами. Вопрос только в дате релиза данного процессора.

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