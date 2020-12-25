Samsung Exynos 2100 превосходит Snapdragon 888 в многоядерном тесте

Грядущий процессор Samsung Exynos 2100 будет конкурировать с процессором Qualcomm Snapdragon 888, однако новые тесты Geekbench показали совсем другое. Новый процессор Samsung Exynos 2100 превосходит неизданный флагманский процессор последнего в многоядерных тестах.

В сети поделились снимком экрана теста Geekbench. В этом тесте процессор Exynos 2100 проходит синтетический тест и сумел получить впечатляющие результаты. Оценка для одного ядра составила 1089 баллов, а для muti core - около впечатляющих 3963 балла.

Чип Exynos 2100 от Samsung набрал 1108 баллов за одноядерный и 3963 балла за многоядерные тесты. Это примечательно, поскольку он превосходит Qualcomm Snapdragon 888 SoC, который набрал 1135 баллов и 3794 балла в одноядерных тестах и ​​многоядерных тестах соответственно.
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