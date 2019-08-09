Samsung Exynos 9825 официально анонсирован

Спустя всего полгода после запуска Exynos 9820, Samsung совершает прыжок на 7 нм с новым Exynos 9825, который будет соответствовать и даже превосходить Snapdragon 855 компании Qualcomm. Из-за производственных ограничений Exynos 9820 был построен на проприетарном 8 нм узле, но Samsung недавно получила доступ к собственным 7-нм производственным узлам EUV, что должно повысить производительность транзисторов на 20-30% и снизить требования к питанию на 30-50% для нового Exynos 9825.

Несмотря на то, что сохранилась та же трехкластерная архитектура ядра. Samsung намекнул, что тактовая частота определенно выше по сравнению с чипом Exynos 9820, и это поможет сгладить время загрузки и увеличить частоту кадров в играх.

Новый NPU (нейронный процессор), включенный в последнюю версию SoC, будет связан с ISP, чтобы ускорить распознавание объектов и сбалансировать цвета. Кроме того, NPU теперь может распознавать шаблоны использования владельца смартфона и обеспечивает более быструю предварительную загрузку приложений или выборочный разгон для требовательных игр.

Несмотря на то, что сам Exynos 9825 не имеет встроенного модема 5G, он может быть соединен с модемом Exynos 5100 для обеспечения подключения 5G. Exynos 9825 интегрирует 4G LTE Cat. 20. Samsung недавно объявила, что производство памяти LPDDR5 уже началось, но пройдет некоторое время, пока появится первые устройства, поддерживающие этот стандарт, поскольку Note 10 на Exynos 9825 поддерживает только LPDDR4x.