Samsung Galaxy Chromebook 2 получит OLED-дисплей

Chromebook, как и их ноутбуки с Windows, бывают всех размеров и цен. Однако платформа Google Chrome OS традиционно использовалась на более доступных платформах, предназначенные для образовательных учреждений и офисов, например. К счастью, время от времени появляются модели премиум-класса, такие как Chromebook Samsung Galaxy, которые, возможно, смогут изменить данную парадигму. Ходят слухи, что скоро будет производитель выпустит данный продукт в продажу, и устройство получит один из наиболее качественных дисплеев на рынке. Galaxy Chromebook, как сообщают инсайдеры, будут продавать за 999 долларов, так что это, фактически, хромбук премиального уровня. И его главная фишка в OLED-дисплее с разрешением 4К, который выглядит изумительно.